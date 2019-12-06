جريصاتي زار مدرسة راهبات القلبين الاقدسين البوشرية

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زار وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال فادي جريصاتي، مدرسة القلبين الاقدسين في البوشرية حيث كان في استقباله مديرة المدرسة الاخت كارولين الراعي وافراد الهيئة التعليمية والادارية.



وقد إطلع على مشروع التلاميذ المنتمين الى نادي "BGreen" الهادف الى التربية المستدامة بإعادة تدوير وتصنيع المواد القديمة منعاً لتكديسها في محيطهم وإيذاء بيئتهم والتي تمّ عرضها في صالة العرض في المدرسة.



وقد توجّه جريصاتي بالتحية الى ادارة المدرسة وتلامذة الصفوف الثانوية الذين إنخرطوا في خدمة البيئة والحفاظ عليها، عبر إنتمائهم الى نادي "BGreen" الذي يهدف كعنوانه الى نشر الاخضرار في محيطنا المهدّد بالتلوّث، وقيامهم للسنة الخامسة على التوالي بنشاطات بيئية تهدف الى تحسين محيطهم، ونشر الأخضر في شوارع منطقتهم الجديدة-البوشرية-السد والتخفيف من وطٲة التلوث الخطير.