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بطيش عرض مع وفد من النقابة اللبنانية للدواجن واقع قطاع تربية الدواجن

6
DECEMBER
2019
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استقبل وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش، وفدا من النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة موسى فريجي وعرض معه لواقع قطاع تربية الدواجن والمشاكل التي يتخبط بها القطاع.

 

واوضح فريجي ان "الاجتماع تناول ثلاثة مواضيع الاول توفير التمويل بالعملة الاجنبية بالسعر الرسمي لتأمين مستلزمات انتاج الدواجن والبالغة 175 مليون دولار اميركي سنويا وقد وعدنا الوزير بالبحثمع وزير الزراعة وحاكم مصرف لبنان امكانية اعتماد الالية نفسهاالتي أعتمدت في استيراد القمح والمحروقات والادوية"، مشيراً إلى أنه "تناول الموضوع الثاني اعتراض النقابة على ارتفاع سعر طن كسبة الصويا المنتجة محليا من 390 دولارا الى 485 دولارا في ظل غياب اي منافسة للمصنع المنتج . فطالبنا بتدخل معاليه للحد من استغلال الوضع في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. والموضوع الثالث كان اسعار مبيع بيض المائدة للمستهلكين بسعر 7500 ليرة لبنانية للكرتونة الواحدة التي تحتوي 30 بيضة ، بينما يحصل المزارع على 4000 ليرة ثمنا للكرتونة الواحدة وبالتالي فان هامش الربح لدى التاجر يزيد عن 75 في المئة لذلك طالبنا بتفعيل دوريات حماية المستهلك لملاحقة ذلك وقد وعدنا الوزير باتخاذ الاجراءات اللازمة".

 

ثم استقبل بطيش وفداً من مؤسسات مالية واستثمارية عالمية ومصرف "مورغان ستانلي" الأميركي حيث عرض معهم الوضع الإقتصادي والمالي في البلاد وتم مناقشة عدد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة اللبنانية للخروج من الأزمة.

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