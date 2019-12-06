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الرئيس عون التقى وفداً من مؤسسات مالية واستثمارية عالمية: تأليف الحكومة سيساعد أصدقاء لبنان على استكمال مسار "سيدر" وإطلاق المشاريع الانمائية

6
DECEMBER
2019
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طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفداً من مؤسسات مالية واستثمارية بريطانية ومصرف "مورغان ستانلي" الاميركي زاره في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم برئاسة السيد رالف الراهب، الى ان معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية ستكون في اولويات الحكومة الجديدة فور تشكيلها، مشيراً الى ان الحكومة السابقة انجزت تصوراً اقتصادياً ضمن خطة نهوض بالاقتصاد اللبناني، وتحويله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج.


وقال الرئيس عون ان عملية التنقيب عن النفط والغاز ستبدأ في شهر كانون الثاني المقبل، الامر الذي سيضع لبنان عند بدء عمليات الاستخراج، ضمن الدول المنتجة للنفط والغاز.


وابلغ الرئيس عون اعضاء الوفد ان الاستشارات النيابية الملزمة ستجري الاثنين المقبل، وتليها عملية تأليف الحكومة الجديدة، وهذا ما سوف يساعد اصدقاء لبنان على استكمال مسار مؤتمر "سيدر" واطلاق المشاريع الانمائية التي تقررت فيه.
وشرح رئيس الجمهورية لاعضاء الوفد التدابير المالية والنقدية التي اعتمدت في الاجتماع المالي الاخير الذي عقد في قصر بعبدا، مؤكداً على انها تدابير موقتة فرضتها الظروف المالية الراهنة في البلاد.


وضم الوفد مسؤولين من مؤسسات: Morgan Stanley، CEE، Lazard، Willington، Alliance Bernstein، Blue Crest، Eaton Vance، BFAM.

 


وفد الجامعة الانطونية
وفي قصر بعبدا اليوم، رئيس الجامعة الانطونية الاب ميشال جلخ مع وفد من الجامعة ضم الامين العام الاب توفيق معتوق، ونائبة الرئيس التنفيذية الدكتورة باسكال لحود، وعميد كلية الادارة الدكتور ايلي عساف، ومدير مكتب الخريجين الاب شربل غانم، الذين عرضوا مع رئيس الجمهورية الاوضاع التربوية عموماً والجامعة خصوصاً، والتداعيات التي حصلت نتيجة التطورات المستمرة منذ شهر تشرين الاول الماضي.
وخلال اللقاء، وجّه الاب جلخ دعوة الى الرئيس عون لحضور تساعية الميلاد التي تقام سنوياً في الجامعة.

 


النائب السابق حسن يعقوب
واستقبل الرئيس عون النائب السابق حسن يعقوب، وعرض معه الاوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة.

 


السيد ناجي خوري
والتقى رئيس الجمهورية ايضاً، منسق مجموعة "حوار وجسور" السيد ناجي خوري.

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