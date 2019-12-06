المحامي ماجد بويز: شخصيتي القانونية غير ملتصقة بالوزير باسيل وحسب

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أكّد المحامي ماجد بويز الوكيل القانوني لوزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل أنه استحصل على عفو خاص لموكلته موضحا أن شخصيته القانونية غير ملتصقة بالوزير باسيل وحسب.



ولفت بويز الى أن العفو الخاص هو من الصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية وهو يمارسها بعد التأكد من انسانية الملف. وقال: "أؤكد أن الرئيس عون لم يأخذ بالاعتبار من هو الوكيل في هذا الملف وقد صدرت مراسيم عفو أخرى لا علاقة لي بها"، معتبرا أن الاعلام يسلط الضوء على ناحية معينة بهدف السجال السياسي.



وشدد في اتصال مع برنامج نهاركم سعيد، على أن المرسوم صدر لأكثر من سبب وأن موكلته التي استفادت منه لم تعترف ولم تكن مروجة مخدرات.