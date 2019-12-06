عصابتان بحجرٍ واحد!

A + A -

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



بتاريخ 20/9/2019، ادعى أحد الأشخاص بتعرضه لعملية سلب بقوة السلاح على متن سيارة أجرة أقلته من بيروت الى الضاحية الجنوبية.

بنتيجة المتابعة من قبل مفرزة الضاحية الجنوبية في وحدة الشرطة القضائية، جرى تحديد هوية اثنين من الفاعلين ومكان إقامتهما، على الأثر تمكنت قوة من هذه المفرزة من توقيفهما، وهما:



ب. س. (مواليد عام 1996، سوري)

ف. ع. (مواليد عام 1998، سوري)



باستماعهما اعترفا بما نسب اليهما، إضافة إلى قيامهما بعدة سرقات في أماكن مختلفة من محافظة جبل لبنان.

كما تبين من خلال اعترافاتهما تورط عصابة ثانية مؤلّفة من ثلاثة أشخاص آخرين يقومون بأعمال سرقة في منطقة عالية والضاحية الجنوبية من داخل المنازل والمحال التجارية، فضلاً عن سرقة عدد من السيارات في محافظة جبل لبنان.



بناءً عليه، قامت قوة من هذه المفرزة بمداهمات في مناطق جدرا، الرويس والبربير، أسفرت عن توقيفهم، وهم:



-ع. ب. ع. (مواليد عام 1999، سوري)

-ع. ك. ع. (مواليد عام 1997، سوري)

- ي. ح. (مواليد عام 2001، سوري)



وضبطت داخل مكان سكن الأول أدوات تستخدم في عمليات سرقة السيارات.



بالتحقيق معهم، اعترفوا بارتكابهم سرقات من منازل ومحال إضافةً إلى سرقتهم عدّة سيارات، بالتنسيق مع شخص آخر بغية نقل السيارات المسروقة إلى البقاع ومنها إلى الأراضي السورية.



أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.