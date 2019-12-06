living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عصابتان بحجرٍ واحد!

6
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:


بتاريخ 20/9/2019، ادعى أحد الأشخاص بتعرضه لعملية سلب بقوة السلاح على متن سيارة أجرة أقلته من بيروت الى الضاحية الجنوبية.
بنتيجة المتابعة من قبل مفرزة الضاحية الجنوبية في وحدة الشرطة القضائية، جرى تحديد هوية اثنين من الفاعلين ومكان إقامتهما، على الأثر تمكنت قوة من هذه المفرزة من توقيفهما، وهما:


ب. س. (مواليد عام 1996، سوري)
ف. ع. (مواليد عام 1998، سوري)


باستماعهما اعترفا بما نسب اليهما، إضافة إلى قيامهما بعدة سرقات في أماكن مختلفة من محافظة جبل لبنان.
كما تبين من خلال اعترافاتهما تورط عصابة ثانية مؤلّفة من ثلاثة أشخاص آخرين يقومون بأعمال سرقة في منطقة عالية والضاحية الجنوبية من داخل المنازل والمحال التجارية، فضلاً عن سرقة عدد من السيارات في محافظة جبل لبنان.


بناءً عليه، قامت قوة من هذه المفرزة بمداهمات في مناطق جدرا، الرويس والبربير، أسفرت عن توقيفهم، وهم:


-ع. ب. ع. (مواليد عام 1999، سوري)
-ع. ك. ع. (مواليد عام 1997، سوري)
- ي. ح. (مواليد عام 2001، سوري)


وضبطت داخل مكان سكن الأول أدوات تستخدم في عمليات سرقة السيارات.


بالتحقيق معهم، اعترفوا بارتكابهم سرقات من منازل ومحال إضافةً إلى سرقتهم عدّة سيارات، بالتنسيق مع شخص آخر بغية نقل السيارات المسروقة إلى البقاع ومنها إلى الأراضي السورية.


أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout