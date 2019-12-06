اتفاقية تمويل بـ20 مليون يورو بين الوكالة الفرنسية للتنمية والصليب الاحمر الدولي ومستشفى الحريري

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وقعت اتفاقية تمويل بقيمة 20 مليون يورو بين الوكالة الفرنسية للتنمية واللجنة الدولية للصليب الاحمر، في إطار الشراكة لتعزيز القدرة على الحصول على الرعاية الصحية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت.

ووقع على الاتفاقية رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر في لبنان كريستوف مارتان، والسفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه ومدير الوكالة الفرنسية أوليفييه راي.، وأوضحت السفارة الفرنسية في بيان أن "هذا التمويل سيضمن استمرارية الشراكة التي دعمت منذ عام 2016 قدرة أكثر من 13000 مريض من جميع الجنسيات على الحصول على الرعاية. في موازاة ذلك، تم تنفيذ 26 مشروع تجديد، ما يعزز جودة الرعاية داخل المستشفى ويحسن ظروف العمل للطاقم المعالج".

وأشارت الى أن "من خلال خبرتها في مجال التطوير، تتمم الوكالة الفرنسية الشراكة القائمة بين اللجنة الدولية ومستشفى رفيق الحريري الجامعي، وبالتالي ستشكل شراكة ثلاثية تعزز الطموح طويل الأمد المتمثل في التأثير على كل المستشفيات العامة في لبنان".

وأثنى مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض على هذه الاتفاقية، وقال: "شراكتنا مع اللجنة الدولية تتيح لنا مساعدة المرضى الأكثر هشاشة وفي الوقت نفسه تطوير المؤسسة المحلية. هكذا نكون أكثر مرونة وأكثر ديمومة أيضا".