بيان توضيحي من شركة OMT

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نتيجةً لما يتمّ تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول تحويل الأموال ولا سيما عبر شركة OMT، يهمّ الشركة أن تعرض ما يلي:

1. تقدّم OMT أكثر من 100 خدمة تحصيل أموال للقطاعين العام والخاص.

2. إن خدمات التحصيل عبر OMT بالإضافة إلى خدمة تحويل الأموال داخل لبنان هي بالليرة اللبنانية حصراً.

3. بتاريخ 14/1/2019، صدر تعميم رقم 514 من قِبل مصرف لبنان، قضى بدفع الأموال المرسلة من الخارج بواسطة شركة ويسترن يونيون بالليرة اللبنانية.

4. إن الهدف من هذا الأمر كان ضخّ الدولارات المرسلة من الخارج في المصارف (Stockage)، وصرفها مقابل الليرة اللبنانية وذلك من أجل تعزيز مكانة الليرة اللبنانية (Déstockage).

5. اعتمدت شركة ويسترن يونيون يومها المعدّل الوسطي لسعر الصرف كما كان معتمداً لدى البنوك وشركتي Mastercard أو Visa، ولا يزال هذا السعر معتمداً حتى تاريخه، حتى لو كان سعر الصرف في السوق الموازي قد تزايد.

6. يُحدّد المبلغ الذي سيُسلّم للمرسل إليه في بلد الإرسال ويطّلع عليه المرسل قبل إتمام العملية. بالتالي، يبقى للزبون في الخارج حرّية إتمام عملية التحويل أو عدمها.

7. بالنسبة للتحاويل من لبنان إلى الخارج، فإننا ملزمون بتحويل الأموال عبر ويسترن يونيون بالدولار الأميركي كي يصار إلى دفعها بالدولار إلى المرسل إليهم، بالتالي لا تقبض OMT بالليرة اللبنانية أو تقوم بتحويل الليرة اللبنانية إلى دولارات في مراكزها لأنها غير مرخّصة للقيام بأعمال صرافة.

8. إن خدمات OMT تُقدّم لدى أكثر من 1200وكيل في لبنان.

9. أبلغت OMT جميع وكلائها وتكراراً أنه لا يمكنهم القيام بأي عملية صرافة للزبائن.

10. نعترف بأمانة وصدق أنه يمكن أن يحصل حالات يطلب بموجبها الزبون من وكيل OMT إجراء عملية صرف من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي من أجل التحويل إلى الخارج. وليس باستطاعتنا أن نعرف ذلك إلا إذا تقدّم الزبون بشكوى فيكون مصير الوكيل المخالف إلغاء العقد معه.

11. إن شركة OMT مرخّصة من مصرف لبنان وهي تخضع للجنة الرقابة على المصارف وتلتزم بجميع التعاميم والقرارات.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الأسابيع الماضية كانت OMT ووكلاؤها يعملون على مدار الساعة لتأمين حاجات الزبائن بالتحويل داخل لبنان أو خارجه أو دفع مستحقاتهم؛ وكان موظّفوها يحضرون بظروف صعبة من أجل خدمة الزبائن خلال فترة إقفال المصارف، ما أدّى إلى عدم توقّف العمل عبر شبكة وكلاء OMT. وفي ذلك تأكيدٌ لشعار "OMT حدّك".