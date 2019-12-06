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تحضروا - منخفضان جويان نحو لبنان.. اليكم التفاصيل

6
DECEMBER
2019
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان لبنان تعرّض لحالة عدم استقرار صباح أمس الخميس، وصل تأثيرها من جنوب تركيا نحو الساحل الممتد من سوريا الى فلسطين فتوزّعت قوة الهطولات في المناطق الساحلية وخلّفت وراءها اضراراً جسيمة في الطرقات والسيارات بسبب السيول والفيضانات التي نتجت عن كمية امطار لامست 40 ملم خلال ساعات قليلة بين بيروت والدامور والناعمة، وسرعان ما انحسرت بعد الظهر ودخل لبنان في استقرار بالطقس لمدة يومين.
 
 
 
في التفاصيل:
 
تسيطر منطقة من الضغط الجوي المرتفع فوق تركيا بقيمة 1023hpa، ستسبب هبوباً للرياح الشمالية نحو شمال مصر وسيناء والأردن فتتدنى درجات الحرارة في لبنان وسوريا بين الجمعة والسبت، ويتحوّل الطقس الى بارد، ليعود وينقلب الى ممطر يوم الأحد مع وصول اوّل منخفض جوّي نحو لبنان وشمال الأردن وفلسطين والساحل السوري، يحمل معه امطاراً غزيرة وتساقطاً للثلوج على الجبال التي تعلو 1500 متر وعواصف رعدية، وسيخلفه منخفض آخر منتصف الأسبوع المقبل بسبب تكدس الكتل الرطبة فوق شرق البحر المتوسط المنحرفة من وسط اوروبا.
 
 
طقس يومَي الجمعة والسبت، مشمس نهاراً ومعتدل، يتحوّل الى شديد البرودة ليلاً ويتكون الجليد على المرتفعات التي تعلو 1300 متر والملاح على الجبال التي تتراوح بين 1100 و 1200 متر.
 
 
الحرارة على الساحل: 19 نهاراً و 13 ليلا
 
على الجبال 1200 متر: 12 نهاراً و 3 ليلاً
 
في البقاع: 13 نهاراً و 4 ليلاً
 
على الجبال 2000 متر: 6 نهاراً و -4 ليلاً.
 
الرياح: شمالية غربية باردة سرعتها 10 كلم في الساعة تشتد لتصل الى 20 كم في الساعة
 
الرطوبة: 60%
 
الضغط الجوّي: 1020hpa
 
 
 
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