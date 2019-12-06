بعد تداول عدد من الفيديوهات عن سرقة دراجات آلية.. توقيف العصابة ومن بين افرادها إمرأة وأجانب

A + A -

تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بتواريخ مختلفة مقاطع فيديو يظهر فيها أشخاص يقومون بسرقة دراجات آلية.

بناءً عليه، وبنتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات الرصد، توصلت مفرزة الضاحية الجنوبية في وحدة الشرطة القضائية الى تحديد هوية أفراد هذه العصابة التي تقوم بعمليات السرقة وترويج المخدرات في عدة أماكن، وقد تبين أن من بين أفرادها إمرأة ترتدي خوذة على رأسها.

وعلى الأثر، قامت دوريات المفرزة المذكورة بمداهمات في عدة مناطق من الضاحية الجنوبية، نتج عنها توقيف كل من:

- ل. ي. (مواليد عام 1995، لبنانية)

- ع. ح. (مواليد عام 1993، لبناني)

- ع. ص. (مواليد عام 2000، لبناني)

- ز. ح. (مواليد عام 1995، عراقي)

- م. غ. (مواليد عام 1999، سوري)

- م. ج. (مواليد عام 1990، لبناني)

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بإقدامهم على سرقة دراجات آلية وقيام بعضهم بترويج المخدرات.

وأودعوا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.