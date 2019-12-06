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كيف يمكنك المشاركة من لبنان بيانصيب American Mega Millions للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 285 مليون يورو؟

6
DECEMBER
2019
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يمكنك الفوز بالجائزة الكبرى الأضخم في العالم من دون مغادرة منزلك في لبنان!

قدمت Mega Millionsجائزة كبرى بقيمة 1.537 مليار دولار أميركي لفائز واحد، حالفه الحظ في تشرين الأول 2018، وهي الجائزة الضخمة التي كادت أن تحطم الرقم القياسي العالمي. وفي كانون الثاني 2016، تمكنت لعبة اليانصيب الأميركية ذات الشعبية الواسعة أيضًا، Powerball، من إدهاش العالم بعدما قدمت جائزة كبرى بقيمة 1.586 مليار دولار أميركي لثلاثة فائزين محظوظين. ومع جوائز ضخمة على هذا النحو، يرغب الأشخاص أينما وجدوا في العالم في أن يجربوا حظهم، فتكون إحدى الجوائز الكبرى الضخمة من نصيبهم.   

لا بد وأنك تحلم، وأنت مقيم في لبنان، بالحصول على ثروة عبر المشاركة في اليانصيب. لكن الجوائز الأولى في ألعاب اليانصيب المحلية تبدو ضئيلة مقارنةً بالألعاب الأخرى خارج البلاد. فمن المؤكد أنك تتوق إلى المشاركة في الـ Mega Millions، بجائزتها الكبرى التي وصلت اليوم إلى 257 مليون يورو (285 مليون دولار أميركي)، لكن السفر إلى الولايات المتحدة لشراء تذاكر اليانصيب ليس بالأمر السهل.   

 

أما الآن، فثمة طريقة تمكِّنك من المشاركة بيانصيب Mega Millions مباشرةً من منزلك في لبنان!

كيف تشارك في ألعاب اليانصيب الأميركية من لبنان؟

للحصول على فرصتك بالفوز بالجائزة الكبرى الضخمة من Mega Millions، قم في بساطة بفتح حساب على موقع theLotter.com، وهي الخدمة الرائدة عالميًّا لشراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت. يلجأ theLotter إلى وكلاء محليين في الولايات المتحدة لشراء تذاكر اليانصيب الرسمية نيابةً عن عملائه من كل أنحاء العالم. يفرض عليك الموقع كلفة رسوم التحويل، ويرسل لك في المقابل قبل موعد السحب، نسخة ممسوحة ضوئيًّا عن أي تذكرة تقوم بشرائها، من دون فرض أي عمولة على التذاكر الرابحة. 

على مر السنين، دفع TheLotter أكثر من 95 مليون دولار أميركي من الجوائز لأكثر من 5 ملايين رابح حول العالم. اثنان من أكبر الفائزين عبر TheLotter- شخص من بنما وآخر من العراق- تمكنا من الفوز بالجائزة الكبرى الأميركية، وحصلا بالتالي على مبالغ ضخمة، من دون أن تطأ أقدامهم الولايات المتحدة حتى.

امرأة من بنما تفوز بجائزة Florida Lotto الكبرى والبالغة 30 مليون دولار أميركي

على الرغم من تقاعدها، استمرت أورا د. من بنما في العمل لإعالة أطفالها. لم يمضِ على بدئها في المشاركة بألعاب اليانصيب عبر theLotter سوى ما يقارب الشهرين، لتفوز في تموز 2017 بجائزة Florida Lotto الكبرى، حاصدةً 30 مليون دولار أميركي، من دون الضرائب.  

عراقي يفوز بجائزة Oregan Megabucks الكبرى من دون أن يغادر بغداد 

أما م.م. المقيم في بغداد، فبدأ بالمشاركة في ألعاب اليانصيب عبر theLotter. وما هي إلا أشهر قليلة حتى قرر أن يجرب حظه الذي حالفه في آب 2015، وفاز بالجائزة الكبرى البالغة 6.4 مليون دولار أميركي من Oregon Megabucks. شكل فوز هذا العراقي باليانصيب قصة فريدة من نوعها تناقلتها وسائل الإعلام الدولية New York Timesو the Daily MailوNBCوAssociated Press،  والتي أشارت جميعًا إلى أن من القانوني تمامًا للأجانب الفوز بجوائز اليانصيب الأميركية من خلال شراء تذاكر رسمية عبر الإنترنت، من موقع TheLotter.

Mega Millions تطرح مرةً جديدة جائزة كبرى وضخمة 

يُعجب المشاركون في اليانصيب بالسهولة التي تتم فيها عملية شراء التذاكر الرسمية للألعاب عبر الإنترنت، وباتت لديهم الثقة الكاملة بالخدمات الشرائية التي يوفرها لهم thelotter. فالمشاركة في ألعاب اليانصيب عبر موقع theLotter الإلكتروني هي عملية بسيطة وآمنة، ومنه تتمكن من شراء التذاكر لأضخم ألعاب اليانصيب في العالم، من بينها Powerball وMega Millions وEuroMillions وSuperEnalotto الإيطالية و EuroJackpotوغيرها.

المشاركة في Mega Millions بجائزتها الكبرى المضمونة، والتي وصلت قيمتها راهنًا إلى 257 مليون يورو (285 مليون دولار أميركي)، صارت أمرًا يمكن تحقيقه من لبنان أيضًا. ويمكن theLotter، الذي يوفر لك خدمة شراء التذاكر عبر الإنترنت، أن يساعدك في تحقيق أحلامك بالفوز بمبالغ اليانصيب الضخمة.


لمزيد من المعلومات عن طريقة المشاركة من لبنان في Mega Millions عبر الإنترنت، الرجاء زيارة  theLotter.com

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