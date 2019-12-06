أسرار الصحف ليوم الجمعة 6 كانون الأول 2019

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الجمهورية

يعمل حزب فاعل على استيراد المواد الاولية من دولة إقليمية وبمجهود شخصي وبيعها بأسعار رخيصة عكس ما هو حاصل في

الأسواق.

لاحظت أوساط سياسية أن برنامج الكتل النيابية في الاستشارات الملزمة تجاوز البروتوكول لاول مرة من خلال البدء بتسمية كتلة رئيس الوزراء المستقيل قبل كتلة رئيس مجلس النواب.

طرحت أوساط سياسية علامات إستفهام حول إصرار أحد الوزراء على وزارة أمنية في الحكومة الجديدة.

اللواء

همس

لا تزال مصارف، من الصف الأوّل، تمعن باتخاذ إجراءات، بلا معنى، ومن شأنها دون أن تدري، ان تضعف الثقة مع المودعين؟!

لغز

يجري تدقيق في تقرير دبلوماسي «شرقي» يؤكّد ان روسيا أبلغت غالبية الجهات اللبنانية النافذة انه لا حرب في لبنان، ولا فتنة أيضاً.

غمز

قال نائب في كتلة وسطى ان روايات عروض التأليف، اتخذت في غالب الأحيان طابع الملهاة والمأساة معاً.