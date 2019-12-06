عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 كانون الأول 2019

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الأخبار

أندية الكرة مهدّدة بالافلاس معاناة مادية وتمارين متوقّفة

‫الحريري لا يزال يناور؟

‫«شتوة» تغرق الدولة: نتائج سياسات التقشف

‫تعثر مفاوضات صنعاء والرياض لا ينهي الاتصالات

النهار

تكليف غير محسوم والهجوم الأعنف لجعجع

اللواء

الإستشارات بين الطوفان والإفلاس: رهان على قرار الحراك!

غضب في الشارع السني...ميقاتي لإعادة تسمية الحريري ..ولا مرشح "للقوات"

الجمهورية

الحريري في مشهد التكليف

مستنقع الدولة الفاشلة

حذر يلف مصير إستشارات الإثنين.. والحراك يـــستعد لتصعيد يواكبها

الديار

«طوفان» «الشوارع» يفضح «اهتراء» الدولة «وضبابية» المشهد الحكومي مستمرة

بري غير «مقتنع» بالخطيب «غير المؤهل»... والاجهزة الامنية تتعهد امن الاستشارات

السفارة الاميركية تقر «بنجاة» حزب الله من «الثورة»: خرج من الارباك ولم يتضرر

L'Orient-Le Jour

Licenciements, baisse des salaires : les employés du privé victimes de la crise

The Daily Star

Khatib nomination hinges on posts