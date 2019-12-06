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أزمة الأدوية والمُستلزمات الطبية مُستمرة

6
DECEMBER
2019
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كتبت "الأخبار":

 يوم الثلاثاء الماضي، علّق تجمع تجار ومُستوردي المعدّات والمُستلزمات الطبية الإضراب الذي كان مُقرراً، أول من أمس، أمام مصرف لبنان احتجاجاً على رفض شمولهم بتعميم استيراد الأدوية والقمح والمُشتقات النفطية (الذي يقضي بتأمين 85% من الاعتمادات بالدولار على أن يؤمّن التجار والمستوردون الـ15% المتبقية من السوق). سبب التراجع عن الإضراب «هو قبول التجار بتعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قضى بتأمين نصف الاعتمادات بالدولار، على أن يؤمن التجار والمُستوردون البقية من السوق»، بحسب عضو نقابة مُستوردي وتجار المُستلزمات والأدوات الطبية شوقي عطوي. الأخير أوضح أن الأزمة، رغم ذلك، مستمرة بسبب امتناع عدد من المصارف عن تنفيذ التعميم من جهة، وبسبب القيود المفروضة على السحب والتحويل، «فكيف سيتمكّن التجار من تأمين الاعتمادات وهم غير قادرين على السحب؟».
الأمر نفسه ينطبق على قطاع الأدوية أيضاً. وبحسب نقيب صيادلة لبنان غسان الأمين، فإنّ مستوردي الأدوية لا يزالون رهينة استنسابية المصارف و«رغبتها» في تنفيذ التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان، محذّراً من «تفاقم الوضع الذي سيؤدي إلى انقطاع مزيد من الأدوية».

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