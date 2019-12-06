خريش : لا يمكن الغاء وضرب ارادة الشعب التي يمثلها النواب الذين سيذهبون الى التسمية في الاستشارات

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في مقابلة لها ضمن برنامج "صار الوقت" مع الاعلامي مرسال غانم عبر الـmtv ,أكّدت نائبة رئيس التيار مي خريش "نحن الأكثر وضوحاً وتماشياً مع مطالب الثورة، والثوار ليسوا أعداءنا بل شركاء "التيار" في الاصلاح".

و اضافت : "لا يمكن الغاء وضرب ارادة الشعب التي يمثلها النواب الذين سيذهبون الى التسمية في الاستشارات"، متمنية "تخفيف المزايدات في الوطنية، فنحن من رحم الثورة ونحترم الثوّار، و"المستقبل" هو من وضع السياسات الاقتصادية".

وتمنّت خريش على الثوّار "أن ينظّموا أنفسهم، ويكونوا إيجابيّين فهذه فرصة أخيرة لتشكيل الحكومة ولهم الحق في محاسبتها".