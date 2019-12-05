تكتل الجمهورية القوية: قرارنا عدم تسمية أحد في الاستشارات التي سيشارك فيها نوابنا

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أصدر تكتل "الجمهورية القوية" بيانا جاء فيه: "إنطلاقا من الطريقة التي تم التحضير فيها للاستشارات النيابية الاثنين في 9 كانون الاول 2019، وانطلاقا من عدم دستورية الخطوات التي اتبعت خصوصا لجهة تبدية التأليف على التكليف، وانطلاقا من الضرب بعرض الحائط بكل مطالب الناس وتمنياتهم بحكومة اخصائيين مستقلين يتمتعون بالصدقية والشفافية وبعيدين عن تأثير جماعة السلطة، وانطلاقا من حاجة البلاد إلى حكومة تستطيع إخراج لبنان من الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية والمطلبية غير المسبوقة، فإن تكتل الجمهورية القوية اتخذ قرارا بعدم تسمية أحد في الاستشارات التي سيشارك فيها نواب تكتل الجمهورية القوية".