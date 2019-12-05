بعد الأخبار التي تم تداولها عن قرار بإقفالها بالشمع الأحمر .. صوت الغد توضح

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بعد الأخبار التي تم تداولها عن قرار بإقفال ٣ إذاعات بالشمع الأحمر وهم صوت الغد، جرس سكوب وأغاني أغاني يهمّ اذاعة صوت الغد ان تؤكد انها مستمرة بالبث كما العادة لانها غير معنيّة البتة بما تم تداوله من قرار إقفال ونحن كإذاعة لبنانية نتضامن مع الإذاعة الزميلة أغاني أغاني التي تم ابلاغها اليوم بمضمون هذا القرار وإذاعة جرس سكوب التي سبق لها أن أقفلت أبوابها بسبب الأزمة الاقتصادية الأخيرة ونحن اذ نذكّر شركة روتانا بأننا لطالما كنّا منبراً داعماً ومروّجا لأعمال فنّانينا اللبنانين الذين طالبونا ببث أعمالهم عبر أثيرنا وسنبقى صوتاً حراً وهواءً يحاكي الناس ويعكس نبضهم وسنبقى.