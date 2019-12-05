اللعب في الوقت الضائع وحتمية الولادة (حبيب البستاني)

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ينتظر اللبنانيون وبفارغ الصبر يوم الإثنين المقبل موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سينتج عنها تسمية الرئيس المكلف لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني الموعودة، هذه الحكومة التي تنتظرها مهام كبيرة كي لا نقل مستحيلة، تبدأ باستعادة الثقة ولا تنتهي بوضع الاقتصاد اللبناني على السكة السليمة وصولاً إلى المباشرة الفورية بمكافحة الفساد ووضع الجميع تحت سقف القانون.



وإذا صدقت النوايا أقله المعلن منها سيكون للبنان رئيساً للحكومة وحكومة في فترة قياسية بكل ما للكلمة من معنى، مقارنة مع ما كان يستغرقه ذلك من وقت لتشكيل الحكومات في السابق سيما الحكومة الأخيرة، ويسجل هذا الإنجاز الشبه محقق في خانة نجاحات العهد وطريقة إدارته لعملية تشكيل الحكومة، فكل ما في الأمر أن فخامة الرئيس لم يتعدى عللى صلاحيات الرئاسة الثالثة بقدر ما هو قد استنبط طريقة عمل لإدارة الأزمة، فأخذ وقته للبدء بالاستشارات مستثمراً ذلك لإنضاج الطبخة الحكومية وتلازم التكليف بالتأليف.

إثنين التكليف

بانتظار اليوم الموعود يضع اللبنانيون يدهم على قلوبهم، عملاً بالقول الشائع " ما تقول فول قبل ما يصير بالمكيول ". فهل المخاوف في محلها؟ وهل ما يبرر قلق الناس؟

لقد أعلن أكثر من تشكيل سياسي وازن تأييده لسمير الخطيب رئيساً للحكومة العتيدة، ولكن تسمية الرئيس المكلف لا يمكن الحصول عليها إلا عند انتهاء الاستشارات واحتساب الأصوات، ويقول بعض الخبثاء أنها مدة طويلة بين اليوم والإثنين، وأنه يمكن أن تحصل مفاجآت اللحظة الأخيرة فيعود رئيس حكومة تصريف الأعمال عن استنكافه ويقبل بتكليف حكومة تكنوسياسية وحدها القادرة على نيل ثقة الحراك وثقة البرلمان، أو أن إسماً آخر قد يبرز " كفلتة شوط " وكأننا في ميدان سباق الخيل.

كل هذه الاحتمالات تبقى منطقية، سيما وأن بعض أهل الربط لا سيما رجالات الطائفة التي ينتمي إليها رئيس الحكومة لا زالوا يصولون ويجولون، تارة من ناد لا وجود له وطوراً من دارة كريمة يستظلون بفيئها لإطلاق التحذيرات والتنبيهات بحجة حماية الرئاسة الثالثة من وضع اليد عليها، كل ذلك في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء والهمس في أذن رئيس حكومة تصريف الأعمال للعودة عن وعده بدعم الرئيس الذي سيجري تكليفه.

انتهت اللعبة Game is over

مقابل ذلك يقول العارفون أن اللعبة انتهت وأن الطريق أصبحت سالكة للذهاب إلى ما بعد التكليف، وللمضي أكثر وأكثر في عملية كسب الوقت، يقوم المعنيون بالتشكيل بإجراء المشاورات واللقاءات لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الموعودة، وهكذا نكون قد تخطينا فعلاً لا نظرياً العقبات المفتعلة والأفخاخ الموضوعة ذات اليمين وذات اليسار التي من شأنها تأخير الولادة. فالزيارات التي كان يقوم بها الرئيس المكلف إلى بعبدا لعرض هذه التشكيلة أو تلك لتحظى بموافقة فخامة رئيس البلاد، كانت تأخذ نصيبها من الوقت وكان التوقف عند إسم وزير يأخذ أشهراً للحل، كما حصل سابقاً بالنسبة لتمثيل اللقاء التشاوري، واليوم وفي الوقت الضائع من الآن لغاية موعد الاستشارات يتم حلحلة كل العقد، وبالتالي فقد أصبح من شبه المستحيل عرقلة ذلك أو فرملة الوتيرة التي تسير فيها عملية تشكيل الحكومة برمتها.

ما بعد بعد التشكيل

لقد بات واضحاً أن المهمة الإنقاذية التي وضعت للحكومة العتيدة تتجاوز عقبات التكليف والتشكيل وأن الذين سيلتحقون بالركب الإنقاذي للبلد هم أكثر بكثير من المعرقلين، وأن لا نية ولا خيار للأطراف السياسية الرئيسية سوى الانخراط في مشروع الإنقاذ، فالمركب مشرف على الغرق والبلاد تتعرض لآدهى أنواع الحروب التي مرت على اللبنانيين، وهي حرب تجويع الناس لإجبارهم على اتخاذ خيارات تتسم بتأمين البحبوحة بالشكل ولكنها تؤدي إلى تفجير البلد، فالطبق المسموم الذي تسعى أكثر من جهة لإجبار اللبنانيين على تناوله أصبح مرفوضاً بالشكل والمضمون، وإن الأيام المقبلة ستظهر مدى تعلق اللبنانيين بأرضهم ووحدتهم وكرامتهم وأن كل المغريات أو التهديدات لن تثنيهم عن ذلك، وإن غداً لناظره قريب.