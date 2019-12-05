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أبو نجم: رؤساء الحكومات السابقون اعتادوا على رؤساء جمهورية ضعفاء ولا يمارسون صلاحياتهم‎

5
DECEMBER
2019
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أكَّد الصحافي والباحث السياسي ميشال أبو نجم أن َّرؤساء الحكومات السابقين اعتادوا على رؤساء جمهورية ضعفاء في تمثيلهم الشعبي ولا يمارسون صلاحياتهم. وسأل في مداخلة تلفزيونية هل المطلوب من رئيس الجمهورية أن يعود "باش كاتب" ويتخلى عن ممارسة واجباته الدستورية ويتخلى عما تبقى له من صلاحيات بموجب اتفاق الطائف؟ ولفت إلى أن الرئيس العماد ميشال عون تنكّب المسؤولية عن الجميع ساعياً إلى تأمين أكبر مساحة مشتركة من التوافق في ظل الإنقسام بين القوى السياسية، لتأتي الحكومة المقبلة وتمارس عملها على أسسٍ صلبة.


ورأى أبو نجم أن هناك شيطنة غير مسبوقة للوزير جبران باسيل الذي تُعلق عليه كل خطايا الجمهورية وأخطاء القوى السياسية وهذا ظلمٌ بحقه، وأشار في جانب آخر إلى هواجس قوى كبرى في البلاد من النوايا الدولية والإقليمية خاصة فيما يختص بترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة والغاز.

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