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إطلاق نار وتسجيل صوتي.. وزارة التربية تكشف الحقيقة!

5
DECEMBER
2019
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أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي:

 

"بعد تداول تسجيل صوتي وأخبار عن إطلاق نار حصل داخل ثانوية رسمية، يهم المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي توضيح الآتي:

 

"إن إطلاق النار حصل خارج حرم ثانوية جبران أندراوس تويني في بئر حسن، نتيجة خلاف شخصي بين طالب ومجموعة من الشبان عمدوا إلى إطلاق النار في الهواء ، وإن هذا الأمر هو محل متابعة وتحقيق من جانب الأجهزة الأمنية المعنية.

 

أما في ما يتعلق بالتسجيل الصوتي المتداول من مدير ثانوية جبران غسان تويني في الأشرفية، فقد تبين من التحقيق الإداري أنه لم يحصل إطلاق نار، إنما نتيجة الإتصالات المكثفة من جانب الأهالي لاستطلاع الوضع ظنا منهم أن إطلاق النار حصل في ثانويتهم، عمد مدير الثانوية في الأشرفية إلى إرسال التسجيل الصوتي المتداول، من باب التهكم، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة بحقه. فيما تتابع الأجهزة الأمنية المختصة، التحقيق في حادثة إطلاق النار في بئر حسن وتطبيق مقتضيات القانون".

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