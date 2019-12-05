تسطير محاضر ضبط بحق افران تتلاعب بوزن ربطة الخبز

A + A -

في إطار التشددّ مع الافران التي تتلاعب بسعر او وزن ربطة الخبز اللبناني من فئة الالف غرام، نظّم مراقبو مديرية حماية المستهلِك في وزارة الإقتصاد والتجارة حتى الثانية من قبل ظهر اليوم اليوم الخميس 24 كانون الاول ، 25 محضر ضبط في مناطق لبنانية مختلفة.



وقد جرى الاعتداء على أحد المراقبين في النبطية كما تعرض العديد منهم الى الاهانات.



إن وزارة الاقتصاد والتجارة إذ تأسف لمثل هذه التصرفات، تؤكد استمرارها في أداء مهامها والتشدّد بالحفاظ على حقوق المستهلك

وفي السياق نفسه، تواصل فرق حماية المستهلك تنظيم محاضر الضبط بحق بعض محطات الوقود المخالفة سواء بالسعر او الكيل أو تلك التي تحاول احتكار بيع مادة البنزين أو المازوت على الرغم من توافرها في خزاناتها. وقد سُطّر 57 محضر ضبط بحق محطات مخالفة في هذا الاسبوع وأُحيلت الى القضاء المختص.



وبالتوازي يواصل مراقبو الوزارة- وقد استعين بالمراقبين الذين يقومون بالعمل الاداري-التدقيق في نسب ارتفاع الاسعار لدى المحلات والسوبرماركت ، كما لدى المتاجر والشركات الموردة، وسطرت لعدد منها محاضر ضبط لارتكابها جرم المضاربة غير المشروعة من خلال رفع الاسعار غير المبرر.



تكرر وزارة الاقتصاد والتجارة تحذيرها من التلاعب بالاسعار أو بجودة السلع كمّا ونوعا وتدعو أصحاب الافران وأصحاب محطات المحروقات كما سائر التجار الى الإلتزام بالقوانين تحت طائلة اتخاذ أقسى الاجراءات العقابية.