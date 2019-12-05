خيار التحاور او التنافر (سمير مسره)

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مع حاجتنا الماسة الى ثورة جامعة ضد الفساد كتلك التي تنزل الى الساحات وتكسر المحرمات كما قال رئيس الجمهورية في كلمته امام نقابة المحامين، نحن ايضا" بحاجة الى ثورة من نوع آخر ضد التحريض الاعلامي الذي يلاحقنا كل يوم على وسائل التواصل الاجتماعي التي تحولت ،للآسف، الى منابر مفتوحة للشتم، والاستفزاز، والكذب، وقلة الاخلاق.

مشكلتنا مع هذا التحول الخطير، انه يطال في مجمله جيل الشباب في المجتمع الذي يخضع يوميا" الى ثقافة غريبة عوجاء توحي له ان الحقد مبرر، والتهجم على الكرامات متاح، والاحكام المسبقة مسموحة، والتعدي على حرية الآخر امر طبيعي. لا يأتي هذا الكلام من فراغ، فما عليكم الا ان تتابعوا حوارات اللبنانيين على وسائل التواصل الالكترونية، التي بناها مؤوسسها اصلا" لتشجيع الألفة وجمع الاصدقاء، فاذا بها الآن تصبح بمجملها متا ريس حرب تدور بين متخاصمين يتبارون على ايذاء بعضهم البعض بكلمات وحركات نافرة بعيدة" عن السلمية وغالبا" ما تكون اشد فتكا" وايلاما" من اي نوع من العنف الجسدي.

يجب الا ننسى ان جيل الشباب هذا، هو من سيقود مستقبل لبنان، واذا سمحنا لهكذا نوع من التعاطي ان يتسلل اليه، فسوف نترحم على جيلنا نحن، وسوف تتبخر في الهواء آمالنا الكبيرة المعقودة عليه لاعادة بناء وطن واحد لجميع ابنائه مدني الطابع تسوده قيم الاحترام والمحبة.

احد الامثلة من حوارات تفاعلت معها مؤخرا" كان مع سيدة كتبت ان التصرف الحاقد هو امر يجب ان يفهمه البعض لانه ناجم عن غضب او يأس او حرمان. فاجبتها: "اذا كنت يا سيدتي تؤمنين حقا" بما تقولين، فاني ادعوك بكل احترام ان تعلمي هذا المبدأ الحياتي لاولادك". وعندما انتظرت جوابها لم يأتي.

حرام علينا ان نضيع الفرصة. الحوار وجها" لوجه بكل اشكاله ونبراته، مع اصحاب السيرة النظيفة والنضال الطويل لاحداث التغيير، هو الطريق الوحيد لتحقيق الاهداف. الحوار وجها" لوجه، اكان سهلا" او صعبا"، هو الوسيلة الافعل لايجاد الحلول خاصة" ان اللبناني معروف بقدرته على الابداع وايجاد المخارج. واخيرا"، الحوار وجها" لوجه هو القادر على الحفاظ على نقاوة الانتفاضة، وتحييدها عن مسارها من قبل جهات متعددة لها مصالحها الخاصة.