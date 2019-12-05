بعد غرق الطرقات بالسيول... وزارة الأشغال تعلّق!

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أكدت وزارة الاشغال العامة والنقل ان ورشها واجهزتها الفنية المولجة أعمال تنظيف مجاري تصريف مياه الامطار متواجدة على الارض وتقوم بالأعمال والاشغال المطلوبة، منذ مطلع شهر ايلول الماضي على الاتوسترادات الدولية والطرق الرئيسية المكلفة صيانتها رغم عدم تأمين الإعتمادات اللازمة لذلك.



وتابع البيان: "ان ما تشهده بعض الطرقات من جراء هطول الامطار الغزيرة وأدت الى تشكل السيول الكثيفة للمناطق الجبلية والمناطق المحاذية للأتوستراد الدولي يتم معالجتها، كما ان الوزارة تقوم بمساعدة البلديات المختصة ضمن امكانياتها المتوافرة لديها لمواجهة السيول والفيضانات في بعض المناطق".