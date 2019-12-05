بنغلادشية سرقت 30 ألف دولار من منزل ربة عملها!

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بتاريخ 29/10/2019، إدّعت مواطنة لدى فصيلة زقاق البلاط في وحدة شرطة بيروت أنّ مجهولا أقدم على سرقة مجوهرات ومبلغ مالي من داخل منزلها في محلة زقاق البلاط، بحيث قدّرت قيمة المسروقات بنحو 30 ألف دولار أميركي.

بناء عليه، ونتيجة المتابعة الحثيثة والإستقصاءات والتحريات التي قامت بها مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، جرى الاشتباه بالعاملة البنغلادشيّة التي كانت تعمل لدى المدعية بصورة موقتة، وتركت العمل لديها منذ 3 أشهر، وتدعى: ش. خ. (مواليد عام 1983، بنغلادشية).

وبعد التحقيق مع المشتبه بها، اعترفت بإقدامها على السرقة، باستخدام مفتاح مستعار لمنزل المدعية كانت قد احتفظت به منذ عملها لديها، كما اعترفت بمكان وجود المسروقات التي جرى ضبطها.

وسلمت المضبوطات لصاحبتها، وأودعت الموقوفة القضاء المختصّ بناء على إشارته، بحسب بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.