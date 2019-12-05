منخفض جوي ماطر وبارد يسيطر على لبنان.. وثلوج!

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تنشط الرياح احيانا ويتوقع هطول بعض الامطار المتفرقة خاصة في المناطق الداخلية احيانا وثلوج خفيفة على ارتفاع 1500 متر، على ان يتحسن الطقس تدريجيا بعض الظهر. كما نحذر من تكون الجليد على الطرق الداخلية الجبلية التي تعلو عن 1300 متر في ساعات الصباح الاولى والليل. وجاء في النشرة الآتي:



الحال العامة: منخفض جوي ماطر مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر غد الجمعة، حيث ينحسر تدريجيا.

الخميس: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، وامطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على 1600 متر، تخف حدة الامطار خلال الليل.

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تنشط الرياح احيانا ويتوقع هطول بعض الامطار المتفرقة خاصة في المناطق الداخلية احيانا وثلوج خفيفة على ارتفاع 1500 متر، على ان يتحسن الطقس تدريجيا بعض الظهر. كما نحذر من تكون الجليد على الطرق الداخلية الجبلية التي تعلو عن 1300 متر في ساعات الصباح الاولى والليل.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ورياح ناشطة، كما يتكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1200 متر في ساعات الصباح الاولى والليل.



-الحرارة على الساحل من 11 الى 20 درجة، فوق الجبال من 4 الى 14 درجة، في الداخل من درجة الى 14 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية غربية ليلا، سرعتها من 30 الى 40 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وغزارة الامطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%.

- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 27:06 ساعة غروب الشمس: 29:16