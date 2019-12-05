living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منخفض جوي ماطر وبارد يسيطر على لبنان.. وثلوج!

5
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تنشط الرياح احيانا ويتوقع هطول بعض الامطار المتفرقة خاصة في المناطق الداخلية احيانا وثلوج خفيفة على ارتفاع 1500 متر، على ان يتحسن الطقس تدريجيا بعض الظهر. كما نحذر من تكون الجليد على الطرق الداخلية الجبلية التي تعلو عن 1300 متر في ساعات الصباح الاولى والليل. وجاء في النشرة الآتي:


الحال العامة: منخفض جوي ماطر مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر غد الجمعة، حيث ينحسر تدريجيا.

 

الخميس: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، وامطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على 1600 متر، تخف حدة الامطار خلال الليل.

 

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تنشط الرياح احيانا ويتوقع هطول بعض الامطار المتفرقة خاصة في المناطق الداخلية احيانا وثلوج خفيفة على ارتفاع 1500 متر، على ان يتحسن الطقس تدريجيا بعض الظهر. كما نحذر من تكون الجليد على الطرق الداخلية الجبلية التي تعلو عن 1300 متر في ساعات الصباح الاولى والليل.

 

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، ورياح ناشطة، كما يتكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1200 متر في ساعات الصباح الاولى والليل.


-الحرارة على الساحل من 11 الى 20 درجة، فوق الجبال من 4 الى 14 درجة، في الداخل من درجة الى 14 درجة.


-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية غربية ليلا، سرعتها من 30 الى 40 كلم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وغزارة الامطار.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85%.
- حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.
-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 27:06 ساعة غروب الشمس: 29:16

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout