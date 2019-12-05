خبر سارّ من وزير الصحّة

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أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال جميل جبق، في حديث تلفزيوني، أن "المستلزمات الطبية مهمة أكثر من الدواء، ولا عمل جراحيا يمكن أن نقوم به من دون المعدات، خصوصا وأننا نستورد كل شيء تقريبا وصولا إلى خيط التقطيب".



وأوضح أن المشروع الذي عمل عليه منذ استلامه وزارة الصحة العامة تركز على دعم الصناعة الطبية الوطنية واستهلاك المنتج المحلي، وقال: "اننا لا ننتج المواد الاولية التي هي حكر على دول أوروبية وأميركية، وما يمكننا القيام به هو التصنيع إنما ليس إنتاج المواد الأولية".



وأشار الى ان "المستثمر يحتاج إلى مناخ من الإستقرار والأمن كي يتمكن من العمل، فأي مستثمر يريد أن يكون واثقا من أنه لن يخسر أمواله بل سيحقق مردودا من استثماره. وهذه هي المشكلة الأساسية التي نعيشها حاليا".



وفي موضوع الدواء، قال: "ان المشروع الكبير الذي يتم العمل عليه منذ خمسة أشهر هو آلية تسعير الدواء، حيث تم وضع مشروع قانون لتسعير الدواء لم يسبق له مثيل في لبنان". وأوضح في هذا السياق أن "أي وزير سابق كان يعمل على الاسعار الموجودة استنسابيا، إلا أننا ألغينا هذا الواقع وألغينا احتكار الدواء في لبنان، ووضعنا آلية تسعير حديثة".



وأعلن الوزير جبق أن "الشعب اللبناني سيتبلغ قريبا تخفيض سعر الدواء بين 25 و 30 بالمئة"، مشيرا الى "أن تسعير الدواء تم بحسب سعر بلد المنشأ وبحسب السعر في الدول الأربعة عشر المحيطة بنا حيث قررنا اعتماد السعر الوسطي لهذا الدواء".