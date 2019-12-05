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بالتفاصيل.. عملية نوعية لـ'المعلومات' لتحرير رجل أعمال خطفته عصابة!

5
DECEMBER
2019
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أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة - بلاغاً جاء فيه: "بتاريخ 2/12/2019، تعرّض أحد رجال الأعمال لعملية خطف على طريق البيرة في منطقة البقاع الغربي من قبل مجهولين، وبالتاريخ ذاته طلب الخاطفون فدية مالية وقدرها مليون دولار أميركي لإطلاق سراحه.
 
على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية للعمل على تحرير المخطوف وتوقيف المتورطين بهذه العملية، وبنتيجة المتابعة، تبين أن الخاطفين استخدموا سيارة رباعية الدفع نوع "شيروكي" ودراجة آلية لتنفيذ هذه العملية، كما توصلت هذه الشعبة في غضون ساعات، الى تحديد هوية الفاعلين وهم:
 
- م. ح. (مواليد عام 1982).
 
- ح. ح. (مواليد عام 1993).
 
- ط. ح. (مواليد عام 1996).
 
- ع. ش. (مواليد عام 1983).
 
- أ. ع. (مواليد عام 1987).
 
جميعهم من الجنسية السورية.
 
وبعد أن جرى تحديد مكان احتجاز المخطوف داخل منزل مستأجر من قبل الخاطفين في بلدة المرج - البقاع، وضعت شعبة المعلومات خطة محكمة للعمل على تحريره وتأمين سلامته وتوقيف جميع المتورطين.
 
فجر تاريخ 3/12/2019، وفي عملية متزامنة نفذت القوة الخاصة مداهمات وتوقيفات بين منطقتي المرج وجب جنين، بحيث تمكنت من تحرير المخطوف في منطقة المرج، واوقفت جميع المتورطين بعملية الخطف.
 
كما ضبطت المبلغ الذي استولى عليه الخاطفون من الضحية خلال عملية الخطف وقدره/7،380/$ و/100،000/ ل.ل.
 
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تورطهم بعملية الخطف.
 
أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء المختص".
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