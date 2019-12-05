عناوين الصحف ليوم الخميس 5 كانون الأول 2019

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اللواء: إستشارات الإثنين: محطّة إنفراج أو إنفلاج؟

رؤساء الحكومات: لا غطاء لتسمية الخطيب.. وغضب الإنتفاضة يتصاعد بعد حالات الإنتحار

الأخبار: سلامة يحمي المصارف: «كابيتال كونترول» و«هيركات»

الخطيب رئيساً... مع وقف التنفيذ



الجمهورية: إستشارات مفتوحة على إحتمالات





النهار: "أسهم" الخطيب في "بورصة" الاستشارات



الديار: الاستشارات اليوم ولماذا لا تكون الخميس بدل الانتظار حتى يوم الاثنين في بلد يغلي من العذاب

دولة ضائعة واموال منهوبة وتفسيرات للدستور «كل واحد على ذوقه»

الرؤساء السنّة يعتبرون تأخير الاستشارات جريمة وجريصاتي يقول لا وجود لنادٍ لكم



نداء الوطن: الثورة حرّرت "الاستشارات"... وتتصدّى لتعليبها

سمير الخطيب... "طروادة" العهد



the daily star: PM consultations set for next week



? l'orient le jour: Vers un cabinet Khatib