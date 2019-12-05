أسرار الصحف ليوم الخميس 5 كانون الأول 2019

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اللواء: اسرار

همس

تختلف المعلومات حول حقيقة مواقف دول أوروبية ذات تأثير بين التخلي عن شروط لتسهيل «سيدر» أو التمسك بمسؤول كبير، يرغب بمغادرة السلطة!



غمز

نام مستوزون على أمل ولادة حكومة يمثلون الأطراف الحزبية التي سيمثلونها.



لغز

أغرب ما لمسه المرشحون الجدد لدخول نادي رؤساء الحكومات إصرار الطبقة السياسية على ممثليها الحاليين في الحكومة المستقيلة؟

الجمهورية: أسرار





دراسة تركيبة الحراك

أعدّ حزب مسيحي دراسة مفصلة حول تركيبة الحراك الشعبي والهويات الإجتماعية والثقافية للمنخرطين في صفوفه.

مناقصة شراء سلعة

تبيّن أن المناقصة لشراء سلعة أساسية تهمّ المواطنين ليست من دولة إلى دولة لأن التفاوض يحصل مع أربع شركات عكس ما تم تأكيده من إحدى الوزارات؟

الإهتراء أفضل

قال دبلوماسي بارز أن «بعض السياسيين اللبنانيين يعتقد أن عدم المعالجة والمزيد من الإهتراء أفضل».