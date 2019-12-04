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جريصاتي اختتم جولته بتفقد المطمر الصحي ومعمل الفرز في بعلبك: نأمل من الجميع التعاون

4
DECEMBER
2019
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اختتم وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال فادي جريصاتي جولته في منطقة بعلبك، بتفقد معمل فرز النفايات والمطمر الصحي عند مدخل بعلبك الشمالي، برفقة أعضاء المجلس البلدي.


وتحدث جريصاتي في ختام الجولة فقال: "كانت لنا فرصة لرؤية معمل فرز النفايات القديم في بعلبك، والمعمل الجديد الذي لم يبدأ العمل فيه، ونأمل من الجميع التعاون وخصوصا بين وزارتي التنمية الإدارية والبيئة والبلدية لبدء الفرز في المعمل الجديد قريبا خلال شهر، ويكون بشرى سارة لاهالي بعلبك، يتزامن مع العمل أيضا في المطر الصحي، وبذلك نطوي الصفحة السيئة للمكب العشوائي في محلة الكيال وتكون هدية البلدية لأهالي المنطقة".

وأضاف: "فلنضع موعدا رسميا لتشغيل المعمل الجديد والمطمر في بداية العام المقبل، وتكون مرحلة جديدة لمعالجة النفايات، ونأمل في المرحلة المقبلة أن نطلق عملية الفرز من المصدر".

وختم: "كما بحثنا مع إتحاد البلديات والبلدية، الاقتراحات التي تساعد على تخفيف التكاليف، وإنتاج نوعية جيدة ونظيفة من المواد العضوية، التي تحتاجها الأراضي الزراعية، إضافة الى المواد الاخرى التي تنتج من الفرز، وهذا الأمر يطيل مدة عمر المطمر الصحي أكثر، وينتج طاقة كهربائية تغذي المعمل وبعض المنازل المجاورة".

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