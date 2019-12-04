الراعي يعلّق على تعيين موعد الاستشارات النيابية

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واصل البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي تلاوة صلاة المسبحة الوردية على نية لبنان في كنيسة الصرح البطريرك.

في مستهل الصلاة القى تأملاً روحيًا، جاء فيه: "اليوم أريد أن أتحدث عن أمر مفرح وآخر محزن، المفرح أن رئاسة الجمهورية أعلنت عن بدء الاستشارات يوم الاثنين المقبل، وهذا يعني أن فجراً جديداً على وشك البزوغ على لبنان. أما الخبر المحزن، فهو إقدام 3 أشخاص في الأيام الأخيرة على الانتحار بسبب الضائقة المالية، وهذا أمر مؤلم للغاية أن ينهي انسان حياته لأنه لا يستطيع تأمين المال والحياة الكريمة لعائلته".



وتابع:" نصلي اليوم من أجل راحة نفس هؤلاء الشباب، ومن أجل أن تُسرع السلطات المعنيّة بتشكيل الحكومة، حتى تعود الحركة ويستعيد الشعب اللبناني أنفاسه، لأن هذه الحالة من الركود تأثر على جميع المؤسسات وتؤدي الى صرف المواطنين من وظائفهم."



وختم : "نجدّد صلاتنا ورجاءنا بقديسي لبنان، ونطلب من الله أن لا تطول هذه الأزمة، وأن يرحم الناس ويُبعد عنهم الجوع والعوز.