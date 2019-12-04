بين مريم البسام ووسام حنا.. ولعت!

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ردّت مديرة الأخبار والبرامج السياسية في قناة الجديد الإعلامية مريم البسام على ما قاله الممثل وسام حنا خلال ظهوره أمس الثلاثاء، ضمن برنامج "منا وجر" بعدما إتهمها بـ"تبييض الطناجر" للنائب أسامة سعد مدّعيّاً أنه لا يعلم ما هي وظيفتها.



وكتبت البسام في تغريدة لها عبر "تويتر": "الانتقاد حصل على هذا الموقف من د. اسامه سعد لمن حضرتك عملت الاسكندر المقدوني ذو القرنين وجاي تحرر صيدا من اسامه فالى فريق #منا_وجر يا ريت عملتو شغلكن لتعرفوا السبب، انو عندكن فريق طويل عريض يعملوا شي ضربة بحث. وع فكرة، هيدا #وسام ع مهنتي انو ما يعرفني".





واضافت: " وانا رديت في اليوم التالي، ومش ع كل يلي عم تحكوه اليوم".