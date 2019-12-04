بعد انتحار داني.. شركة دباس تنفي ما اشيع عن صرفه من العمل وتوضح

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بعد خبر انتحار المدعو داني ابو حيدر، ابن الـ40 عاماً، عبر إطلاق النار على نفسه بسبب طرده من العمل مما ادى الى وفاته في منطقة النبعة كما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت مجموعة شركات دباس بيان توضيحي بشأن خبر وفاة ابي حيدر جاء فيه:

تلقت مجموعة شركات دباس ببالغ الأسى والحزن خبر وفاة أحد موظفيها المرحوم داني ابي حيدر، الذي لطالما اتسم بحسن السيرة والسلوك بشهادة كل الذين عرفوه وعملوا معه.

إن المرحوم داني ابي حيدر عمل ومارس مهامه لأكثر من اربعة وعشرين عاما لدى مجموعة شركات دباس، وهو من أكفأ وأخلص الموظفين الذين عرفتهم المجموعة، وقد استمر بقبض كافة أجوره ومخصصاته بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بلدنا لبنان؛ كما حضر صباح اليوم كالمعتاد الى العمل الا أنه طلب أن يتغيب لبقية اليوم بسبب ظرف عائلي.

تأسف مجموعة شركات دباس لما يتم تداوله في بعض وسائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بأن المرحوم داني ابي حيدر قد صرف من عمله، وتؤكد أن هذا الخبر عار عن الصحة، وتدعو الى توخي الدقة قبل اطلاق او نشر اية شائعات بهذا.