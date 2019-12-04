ماذا قال علي حسن خليل عن اللقاء مع الحريري أمس وعن الحكومة؟

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أكد الوزير علي حسن خليل في دردشة مع الإعلاميين في عين التينة على هامش لقاء الأربعاء أن اجتماع الامس الذي جمعه والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل مع الرئيس سعد الحريري "دام عشر دقائق وسمعنا فيه من الحريري انه يتبنى ويشارك في حكومة سمير الخطيب.



وقال خليل:"أغلب الظن انها ستكون من 24 وزيراً ويعود لكل طرف ان يسمي ممثلاً سياسياً ام لا والأمور ليست جامدة."



وأضاف:"بيان رؤساء الحكومات السابقين ليس بالسوء الذي كان عليه بيانهم السابق فهو لم يشر كما المرة السابقة الى التمسك بترشيح الحريري."