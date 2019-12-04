تعميم من حاكم مصرف لبنان

A + A -

أوعز مصرف لبنان الى المصارف اعتبارا من اليوم التقيّد بالحد الاقصى لمعدّل الفائدة بنسبة 5 في المئة على الودائع بالعملة الاجنبية و8.5 في المئة على الودائع بالليرة اللبنانية.

كما صدر عن مصرف لبنان القرارات التالية:

- يقوم مصرف لبنان، استثنائيا، بدفع الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الأميركي المودعة لديه من المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% بالدولار الأميركي و50% بالليرة اللبنانية.

- يقوم مصرف لبنان، استثنائياً، بدفع فوائد شهادات الايداع بالدولار الأميركي المصدرة منه التي تملكها المصارف العاملة في لبنان بنسبة 50% بالدولار الأميركي و50% بالليرة اللبنانية.

- على المصارف العاملة في لبنان التقيد بالحد الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 4-12-2019 المبين ما يلي:

5% على الودائع بالعملات الأجنبية (دولار أميركي أو غيره من العملات الأجنبية).

8.5% على الودائع بالليرة اللبنانية.