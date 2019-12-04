وسيط تهريب السيارات من لبنان إلى سوريا بقبضة قوى الأمن!

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أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة - بلاغاً جاء فيه: "في إطار متابعة ملف عصابات سرقة السيارات وملاحقة أفرادها وتوقيفهم على مختلف الأراضي اللبنانية، ونتيجةً لتقاطع المعلومات، تبيّن لعناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، بأن صلة الوصل بين أفراد هذه العصابات وأفراد تلك التي تنشط في سوريا هو المدعو:

- ب. ط. (مواليد عام 1984، لبناني).

بعد عمليات رصد وتعقّب، جرى استدراجه إلى محلّة عين الرمانة، حيث تمّ توقيفه بتاريخ 29/11/2019.

كما تبيّن أنّه من أصحاب السوابق وكان موقوفاً بجرم سرقة سيّارات، ويوجد بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بالجرم نفسه.

بالتحقيق معه، اعترف بأنه كان يستلم السيارات، المسروقة من قبل أفراد العصابات في لبنان - معظمهم أوقف في وقتٍ سابق - ويقوم بتهريبها وتسليمها إلى أفراد العصابات في سوريا لقاء مبالغ مالية.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".