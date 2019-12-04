سرقت أكثر من 60 الف دولار ومصاغ ذهبي من منزل في برج حمود

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صــدر عــن المــديريـة العـامة لقــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـة العلاقـات العامـة البـــــلاغ التــــالـي:

بتاريخ 23/11/2019 أقدم مجهولٌ على الدخول الى منزل أحد المواطنين في محلة برج حمود، وسَرَقَ من داخلهِ مبلغ /30/ ألف دولار أمريكي، و/30/ ألف يورو، ومصاغاً.

على أثر ذلك، باشرت قطعات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات تمكنت دورياتها من تحديد هوية المشتبه بقيامها بعملية السرقة، وتدعى:

ل. ص. (مواليد عام ۱۹۷۲، سورية)

بتاريخ 27/11/2019، ومن خلال الرصد والمراقبة الدقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة، من توقيفها في محلة برج حمود.

بتفتيش منزلها، ضُبط في داخله مبلغ /22.900/ دولار أمريكي و/18/ ألف يورو وكمية من المصاغ.

بالتحقيق معها، اعترفت بإقدامها على الدخول الى منزل المدعي، وسرِقة الأموال والمصاغ من داخله.

أجري المقتضى القانوني بحقها وأودعت مع المضبوطات، المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.