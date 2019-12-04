عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 كانون الأول 2019

الأخبار: المصارف تسرق المودعين: أموالكم ليست لكم!
هل ينجو الخطيب من الحرق؟
اللواء: الشارع يعترض: لا حكومة برئاسة الخطيب
تفويض أميركي - بريطاني لفرنسا في ملف الحكومة.. وباسيل يعرض الخروج من المشهد
النهار: حكومة تمزيق الطائف تسبق تكليف الخطيب !
الجمهورية: قطع الطريق على الخطيب
الديار: سقطت الولاية الثانية لترامب وتوجيه تهم كبيرة وخطيرة وهائلة له
المخابرات الأوكرانية كشفت الاتصال الهاتفي لترامب لخلق خبر كاذب ضد منافسه
تركيا تفجّر السر: اردوغان يرسل تسجيل صوت محمد بن سلمان بتهنئة قتل الخاشقجي
نداء الوطن: عون يستعجل "الطبخة"... و"نقزة" لدى "الثنائي الشيعي"
حكومة "بربارة"
برئاسة سعد... الخطيب!
the daily star: Khatib seen gaining consensus for PM designation
l'orient le jour: Plusieurs routes coupées par les manifestants à travers le Liban