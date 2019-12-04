عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 كانون الأول 2019

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الأخبار: المصارف تسرق المودعين: أموالكم ليست لكم!

هل ينجو الخطيب من الحرق؟

اللواء: الشارع يعترض: لا حكومة برئاسة الخطيب

تفويض أميركي - بريطاني لفرنسا في ملف الحكومة.. وباسيل يعرض الخروج من المشهد

النهار: حكومة تمزيق الطائف تسبق تكليف الخطيب !





الجمهورية: قطع الطريق على الخطيب

الديار: سقطت الولاية الثانية لترامب وتوجيه تهم كبيرة وخطيرة وهائلة له

المخابرات الأوكرانية كشفت الاتصال الهاتفي لترامب لخلق خبر كاذب ضد منافسه

تركيا تفجّر السر: اردوغان يرسل تسجيل صوت محمد بن سلمان بتهنئة قتل الخاشقجي



نداء الوطن: عون يستعجل "الطبخة"... و"نقزة" لدى "الثنائي الشيعي"

حكومة "بربارة"

برئاسة سعد... الخطيب!



the daily star: Khatib seen gaining consensus for PM designation



l'orient le jour: Plusieurs routes coupées par les manifestants à travers le Liban