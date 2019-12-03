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التكتل لا يعرقل، بل يسهل حتى الغاء الذات بهدف تشكيل حكومة تنقذ البلاد

3
DECEMBER
2019
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جديد المواقف الخارجية من التطورات اللبنانية، تكرار دايفيد شنكر في مقابلة تلفزيونية، ما سبق أن أعلنه مراراً كل من مايك بومبيو وجيفري فيلتمان، حيث اعتبر أن التظاهرات في العراق ولبنان تتقاسم المطالب ذاتها، مشدداً على ان المتظاهرين في البلدين خرجوا ضد حكومتيهما، وضد التدخل الإيراني في شؤون البلدين.

اما جديد المواقف الداخلية، فصدر من عين التينة، على لسان النائب السابق وليد جنبلاط، وجوهره استعداده للمشاركة في الحكومة العتيدة، علماً ان جنبلاط وصل في تمام السابعة مساء الى بيت الوسط للقاء الرئيس سعد الحريري، الذي لفت في دردشة اعلامية منذ قليل الى انه داعم للمهندس سمير الخطيب، والامر ينتظر بعض التفاصيل.

اما الموقف الابرز اليوم، فجاء على لسان الوزير جبران باسيل بعد ترؤسه اجتماع تكتل لبنان القوي، ومفاده ان التكتل لا يعرقل، بل يسهل حتى الغاء الذات بهدف تشكيل حكومة تنقذ البلاد، فنحن لسنا متمسكين بالكراسي بل بمحاربة الفساد، قال رئيس التيار الوطني الحر.

وفي تفاصيل المشاورات الحكومية، علمت الـ OTV من مصادر معنية بملفي التكليف والتأليف أن لقاء جديداً قد يكون اخيراً سيجمع الليلة الخطيب بالرئيس الحريري، فيما ينتظر ايضاً أن يعقد اجتماع آخر بين الحريري والمعاونين السياسيين لكل من الرئيس نبيه بري والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الوزير علي حسن خليل وحسين الخليل.

واشارت المصادر عينها عبر الـ OTV الى ان مشاورات الخطيب مع مختلف الافرقاء بحثت في حكومة تكنوسياسية من 24 وزيراً، على اساس أن يكون بينهم 6 وزراء دولة يمثلون القوى السياسية و18 وزيراً من الاختصاصيين.

وتابعت المصادر بالاشارة الى ان الامور بلغت مراحل متقدمة وقد تكون شارفت على خواتيمها، الا اذا تطرأ تطور ليس في الحسبان، لتخلص الى الآتي: اذا انتهت الامور ايجابا، يفترض ان تكون استشارات التكليف هذا الاسبوع. اما في حال العمس، فنكون قد عدنا الى المربع الاول.

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