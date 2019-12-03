جنبلاط: الحزب الاشتراكي لن يشارك في الحكومة المقبلة

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اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أن كل ما يحصل اليوم مخالف للدستور وهناك أصول لتسمية رئيس الحكومة.



وقال جنبلاط بعد لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة: “لست أنا من يرشح سمير الخطيب لرئاسة الحكومة بل الدستور وكل ما يحصل اليوم مخالف للدستور وهناك أصول”، لافتاً إلى أن الحزب الاشتراكي لن يشارك مباشرةً في الحكومة.



وأضاف:” سنسمي من حصتنا كفاءات من الدروز ويختار من بينها حينها الرئيس المكلف”، متابعاً: “أحببت ان ازور بري اليوم لنؤكد على العلاقة التاريخية والصداقة ولكي لا يفسر الانقطاع على انه خلاف سياسي”.



كذلك، أشار جنبلاط إلى أنه سيلتقي رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري مساء اليوم للبحث في بعض الامور.