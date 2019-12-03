كلمات إلى دولة الرئيس المستقيل (الرائد المتقاعد انطوان الصياح)

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والعتاب على قدر المحبة، هوذا الوطن ينادي، يحتاج السواعد، جميع السواعد، وما عهدناك يومًا إلّا وفي الغمر تكافح للوطن، من أجل الوطن، داخل اللعبة أم خارجها عرفناك وما شككنا، سندًا للرئيس، تحملان معًا الهموم وما أكثرها، يعطيك من وهاد السنين خبرة، فتعطي البلد عزيمة وحلولا. لنبسّط الأمرو أكثر، فعلى الرغم من استقالتك، لو بقيت جنبًا إلى جنب تحمل معه الأعباء تلبّي النّداء، تتشاور، تتبادلان الحلول، أفما كانت الصورة أحلى وأجمل، والتضحية أسمى وأجَلّ لصالح البلد كما تسمّيه؟ أهكذا تركت الرئيس لوحده، يحملُ الحمل، يداوي الجروح، يعقد الإجتماعات، يبلور المشاورات؟ وجانبكم تستبيحون حرمة الهيكل والقدسية، بتعافيكم، وابتعادكم ونأيكم، على الرغم من الوجع، والألم والتعب. الهادرة كالريح مهددة أسس البنيان، أين يا سيدي الإرث العظيم الذي ولّيتَ عليه وله، أما عَبَرَ في الْبال للحظة، أما تساءلت لما مررت في المحنة، من الذي أقام الدنيا ولم يقعدها حتى عدتَ فاحتضنك مثلما الإبن الشاطر. وأنت الكبير ابن الرفيق، وهل المرحلة مرحلة التشاطر والشّروط، واللعب بالأسماء وعلى الأسماء، والغرق يلف الجميع، والمعصية بالحق تكبر وتكبر ولسوف يكتب التاريخ؟ وإن سقط الهيكل فهل ينجو أحد؟ أستحلفك، ويناديك البلد، ألا عُدْ إليه والعودة فضيلة كبرى، واحمله على الأكتاف مع الرئيس، بالعناد، واليقظة، والوعي، وأوصلاه معًا إلى الشاطئ، بالتضحية، والمسامحة، وطول الأناة فالبلد يحتاج إليكما معًا. والسلام عليكم.