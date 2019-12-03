أحد أخطر المطلوبين في قبضة الأمن!

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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه "في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء بجرائم تجارة وترويج المخدرات، ومن خلال المتابعة الدقيقة، التي استمرّت لفترة طويلة، لمراقبة ورصد أحد أخطر المطلوبين، ويدعى: أ. ش. (مواليد عام ١٩٨٦، لبناني) المتواري عن الأنظار، ويتنقّل بحذر شديد.

الساعة الواحدة من فجر 26/11/2019، وبعد أن توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي عن إمكانية قدومه الى أحد المنتجعات السياحية في محافظة جبل لبنان، جرى نصب كمين محكم له، وذلك بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، فتم توقيفه قبل دخوله المكان المقصود.

وتبين انه مطلوب للقضاء بموجب /16/ مذكرة عدلية بجرائم تجارة وترويج مخدرات ونقل أسلحة ومعاملة عناصر قوى الامن بالشدّة. كما تبين انه يستخدم بطاقة هوية شقيقه أثناء تنقلاته.



بالتحقيق معه، اعترف بأنه يعمل منذ مدّة طويلة ضمن إحدى شبكات ترويج المخدرات.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".