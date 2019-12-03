بالصور - سقوط "تراس" ملاصق لمبنى سكني في بشامون!

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ورد قرابة الساعة الثانية من فجر اليوم اتصال الى غرفة العمليات في المديرية العامة للدفاع المدني يفيد بإنهيار جزء من مبنى سكني في بشامون.



وعلى الفور توجهت عناصر من الدفاع المدني الى المكان المذكور ليتبين سقوط "تراس" ملاصق للمبنى حيث باشرت العناصر بعملية بحث وتفقد للتأكد من عدم وجود أي مصابين أومفقودين فيما أجرت أيضًا عملية إخلاء إحترازي لمن تبقى من سكان داخل المبنى.



واستمرت حتى الساعة السابعة صباحًا عملية الكشف والتفقد لباقي أجزاء المبنى للتأكد من عدم وقوع إنهيارات أخرى فيما لم تسجل أي إصابة ولم يبلغ عن أي مفقودين.