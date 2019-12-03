الحزب الديمقراطي المسيحي: مبدأ النسبية الدينية قد دخل وبقوة الى كنيستنا المارونية واصابها بالعمى

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صدر عن الحزب الديمقراطي المسيحي البيان التالي:

تعرفون الحق والحق يحرركم . (يوحنا ٨ : ٣٢)

فاجأنا المركز الكاثوليكي للاعلام انه نزل بقضه وقضيضه الى الساحة ليدين كلام سيدة اطلقته بشكل عفوي في مظاهرة شعبية واعتبروه مساسا بالعزة الالهية ، بينما اضطررنا الى جرهم بالقوة لاخذ موقف من مشروع ليلى المجدف ، حيث عقدوا الاجتماعات وتدارسوا الاحتمالات ليوازنوا بين التجديف على السيد المسيح والسيدة العذراء وكل المقدسات المسيحية وشرعة حقوق الانسان المزعومة التي لم يقرؤا بندها الثالث عشر الذي يشدد على حرية تنقل المواطنين وعدم عرقلتهم والتعرض لهم وحجزهم بالقوة في منازلهم ومنعهم من تأمين حاجياتهم الاساسية لهم ولاطفالهم ومرضاهم .

كما اننا لم نر منهم ايضا هذه الحمية يوم رفعت الدعاوى على من تصدوا لمشروع ليلى الشيطاني او اي تضامن او استنكار لما قد يلحق بمن ادعي عليهم من اذى معنوي اوجسدي او الرد على الحملات الاعلامية المكثفة التي طالت المعنيين كما المؤسسة الكنيسة ووصفها بمؤسسة الظلام صاحبة محاكم التفتيش ، من قبل نفس الجهات التي دنست كاتدرائية مار جرجس في بيروت بكتابات وشعارات شيطانية ، ونفس المؤسسات الاعلامية التي غطت فعاليات ما يسمى الثورة و ساهمت بتاجيج النفوس وبث الفتن بين مكونات المجتمع ، وشجعت المتظاهرين على التلفظ بالكلام البذيئ والنابي لجهة مهاجمة مقام رئاسة الجمهورية الذي هو رمز لوحدة البلاد والمركز المسيحي الماروني الاول في لبنان والشرق .

يبدو ان مبدأ النسبية الدينية le relativisme religieux الذي كان قد حذر منه قداسة البابا الفخري بندكتوس السادس عشر مع قداسة البابا فرنسيس قد دخل وبقوة الى كنيستنا المارونية واصابها بالعمى ، فما عادت تميز بين مشروع ليلاهم الفني وتحوله الى مشروع سياسي مدمر لمجتمعنا اللبناني لضرب سلم القيم والاخلاق المسيحية وحتى الوجود المسيحي نفسه تحت ستار مطالب اقتصادية محقة حولوها الى مطالب سياسية قاتلة حين رفعت الشعارات في ساحة عجلهم الذهبي ذات اليد النمرودية المتحدية للعزة الالهية ، كالاصرار على اعتماد قانون انتخابي جديد يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي ، والغاء الطائفية السياسية ، وتوطين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين ودمجهم بالمجتمع اللبناني ، وذلك كمقدمة للقضاء على الوجود المسيحي الحر في لبنان بشكل نهائي .

ان التحذير الذي وجهته الدوائر الفاتيكانية منذ عدة اشهر يوم زارها العديد من السياسيين ورجال الدين ، حيث ابلغتهم فيه ان الادارة الاميركية تصر على توطين النازحين السوريين في لبنان لم يعني شيئا للاوساط الكنسية المارونية كما لم يعني لها شيئا البيان الصادر عن الاتحاد الاوروبي في ٩ تشرين الاول الماضي ، المكرر لنفس الطلب الاميركي والمشدد عليه .

يبدو ان التأنيب الذي سمعوه من قداسة البابا فرنسيس على البذخ الذي يعيش فيه البعض من امراء الكنيسة ورجالاتها ، واهمالهم لشعبهم الغارق في الازمات الاقتصادية وذبحه في اقساطهم المدرسية و بدء اقفال مؤسساتهم التربوية بشكل نهائي لم يحرك لديهم ساكنا او يثير لديهم قلقا او خوفا على مصير شعبهم ورعيتهم ، انما راعهم ما قالته سيدة عن جهل بدافع عاطفة بشرية ، فاستلوا اقلامهم ودبجوا بيانهم .

لذلك وبناء على ما تقدم واستنادا الى رسالة قداسة البابا فرنسيس الموجهة الى الاكليروس في جميع انحاء العالم لجهة عيش الفقر الانجيلي واتباع الشفافية المالية ، وعطفا على تأييدهم لمطالب الثورة والثوار في لبنان خاصة لجهة محاربة جميع انواع الهدر ومكامن الفساد في الدولة ،

ندعوهم ليكونوا المثال الصالح والقدوة الحسنة لجميع اللبنانيين ولابناء طائفتهم خاصة وذلك بان يأخذوا قرارا هاما يتطابق مع مبادئ الانجيل السامية وتعاليم السيد المسيح نفسه القائل انه لا عبد اعظم من سيده ، وأن يبادروا برفع السرية المصرفية عنهم وعن اقاربهم وجميع المؤسسات والاوقاف التابعة لهم ، واخضاعها للتدقيق من قبل مؤسسات المحاسبة الدولية ، وبذلك يكونوا قد طبقوا القول بالفعل واظهروا للجميع طريقة عيشهم الفقر الانجيلي لا سيما في مؤسساتهم التربوية والاستشفائية وادارة الاوقاف الكنسية .

عندها وعندها فقط يصبح بامكانهم رفع ميزان عدالتهم امام الجميع ليصدروا الاحكام ويوجهوا النصح ويقوموا بالارشاد والتأنيب . اما غير ذلك ، فما هو الا جعجعة كلامية في سوق النخاسة السياسية نربأ بكنيستنا المارونية ان تنحدر اليه كي لا تعرض نفسها هي ايضا للمساءلة و يسلط فوق راسها سيف الافتراء والاتهام بالفساد الاقتصادي والسياسي والاخلاقي ويكال لها بنفس المكيال الذي تكيل به ويوجه لها هي ايضا نفس الشعار الذي ادخل الغبطة الى نفوس بعضهم :

كلون يعني كلون .

المجد لسلطانة السماوات والارض ،

المجد للمسيح الملك .