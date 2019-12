عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 3 كانون الأول 2019

A + A -

الأخبار: الحريري إلى الشارع مجدداً!

الدولة لا تريد الأملاك المنهوبة



انطلاق رحلة البحث عن رئيس لوزراء العراق



اللواء: واشنطن تُفرِج عن المساعدة وبومبيو: التظاهرات لإخراج طهران وحزب الله

المستقبل يتّهم التيار العوني بالتحريض الطائفي.. والأزمة تهدِّد المدارس وتطال الرغيف

النهار: شلل سياسي يحيي التعطيل في زمن الكارثة !



الجمهورية: الشروط المتبادلة تعقد التوافق

الديار: «ورقة» الخطيب امام اسبوعها الاخير... «حرق» الوقت لتعويم خيار الحريري مجددا...؟

لا مؤشرات على رفع «الفيتو» الاميركي... وواشنطن تجهض اتفاقا كهربائيا مع الاردن

«القلوب المليانة» تنفجر بين «الازرق» و«البرتقالي» ونقاش حول «التدابير» المصرفية

نداء الوطن: "الأزرق" و"البرتقالي"... من الغرام إلى الانتقام

الانهيارات تتوالى... والتكليف ينتظر "باش كاتب"

the daily star: Banks to slash rates on deposits in 2020

l'orient le jour: La communauté internationale s’inquiète : personne ne gère la crise au Liban