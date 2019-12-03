أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 3 كانون الأول 2019

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اللواء: أسرار



همس

تدور أسئلة وشبهات حول مناقصة جارية، والتي يمكن أن تمر بناء على سوابق قانونية، أقرت بعض التجاوزات.



غمز

فرضت محطات الأيتام ومحطات الأمان كسر إضراب نقابة أصحاب المحطات واستيراد الوقود، بطلب من جهة ذات تأثير واسع.



لغز

تهتم أجهزة معنية عن تسرب مقاتلين من دولة مجاورة، والتمركز بين المتظاهرين، وملاذات آمنة، بانتظار «أمر ما»!

الجمهورية: أسرار

أوساط سياسية مستغربة...

إستغربت أوساط سياسية كيف يطرحون بقوة إسماً جديداً للتأليف من جهة فيما يعلنون من جهة أخرى أنهم متمسكون بمرجع بارز.

عن أي كارتيلات يتحدثون؟

تحدثت أوساط إقتصادية بكثير من الغرابة عن تأجيل فض عروض مناقصة لا تحتمل التأجيل فقط لانتظار شركتين لإدراج إسميهما، وسألت عن أي كارتيلات يتحدثون؟

تمسُّك حزب فاعل بعودة مرجعية "ليست كرمى لعيونه"!

لاحظت أوساط سياسية أن تمسُّك أحد الأحزاب الفاعلة بعودة مرجعية ليست كرمى لعيونه وإنما لعدم تغيير نظرة الشعب اللبناني نحوه ومفاضلته على المتمترسين في السلطة.