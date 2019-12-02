living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحجار يردّ على محمد رعد

2
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبر عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار، أن "طرح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد حول الإصرار على تشكيل حكومة وحدة وطنية هو في غير مكانه وغير زمانه"، مشدداً على ان "الكلّ يدرك ان اللبنانيين وبأكثريّتهم الساحقة يريدون حكومة إخصائيين، والمجتمعَيْن العربي والدولي ينصحان بالذهاب الى تشكيل حكومة من هذا النّوع، نظراً الى أنها الأكثر إفادة للبنان في الظرف الرّاهن".


وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم" اشار الحجار الى أن " لبنان جرب حكومات الوحدة الوطنية بالشكل الذي تحدّث عنه رعد، وأثبتت فشلها، وآخر مثال على ذلك هو حكومة تصريف الأعمال الحالية المستقيلة"، لافتاً الى أن "الحلّ يكمُن بالذهاب الى تشكيل حكومة إخصائيين من وجوه وشخصيات غير نافرة ومشهود لها بالكفاءة والقدرة على مواجهة التحدّيات الكبيرة والخطيرة جداً التي يمرّ بها البلد". وتمنى على "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يذهب الى الدّعوة للبدء بالإستشارات النيابية المُلزِمَة، التي فيها وحدها يتحدّد إسم رئيس الحكومة المكلّف، والتي يُفصح خلالها كلّ طرف عن إسم الشخصية التي يريدها لتشكيل الحكومة الجديدة، فهذا هو المسار الذي ينصّ عليه الدستور، وهذه هي أصول العمل".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout