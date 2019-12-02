هل نالت "البونجيسة" نصيبًا من ارتفاع الأسعار؟

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تسري شائعات في أوساط اللبنانيين بأن ما يعرف شعبيًا بالـ"البونجيسة الهرم"، والتي يعتبرها البعض من "التراث الشعبي" اللبناني، والتي تباع منذ عشرات السنين بـ250 ليرة لبنانية، قد نالها نصيب من ارتفاع الأسعار في لبنان، وباتت تباع بـ500 ليرة لبنانية.

موقع "العهد" أجرى اتصالًا بالشركة المنتجة التي نفت ارتفاع السعر. كما تواصل "العهد" مع مجموعة من "الدكاكين" التي أوضحت أن صندون "البونجيس" كاملًا ارتفع سعره 500 ليرة لبنانية وليس القطعة الواحدة، وبالتالي، لا ارتفاع في سعر "البونجيسة" من 250 ليرة الى 500 ليرة، الّا في بعض المحالّ القليلة التي رفعت السعر بشكل لا منطقي.