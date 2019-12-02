محطات التكرير في شكا عادت الى العمل بعد تواصل النائب عطاالله مع وزيرة الطاقة التي تابعت القضية مع وزارة المال

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بعد توقف محطات ضخ المياه المبتذلة(الصرف الصحي) المتواجدة في شكا، الهري، بدنايل، راسنحاش، وأنفة والكارثة البيئية التي ممكن ان تنجم عن ذلك، تواصل النائب جورج عطاالله مع وزيرة الطاقة ندى البستاني التي أوضحت ان علاقة المتعهد هي مع وزارة المال التي يجب ان تسدد له أتعابه لا وزارة الطاقة.

ونتيجة لتواصل النائب عطالله مع الوزيرة بستاني قامت الاخيرة بمتابعة الموضوع مع وزارة المال والمتعهد الأمر الذي ادى إلى اعادة تشغيل المحطات وحماية قرى الكورة وبيئتها وشاطئها من الكارثة التي كان يمكن ان تحصل وإبعاد شبح كارثة بيئية جديدة عن أبناء منطقتنا.