مستشار الحريري يكشف أنه بصدد اقامة دعوى على ميشال المر وموقع الـmtv

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صدر عن المستشار الاقتصادي للرئيس سعد الحريري الدكتور نديم المنلا الآتي:



"دأبت محطة MTV وموقعها الاخباري على إثارة الغبار حول المهمات التي أتولاها بتكليف مباشر من الرئيس سعد الحريري، ولأغراض مكشوفة وأحقاد شخصية مزمنة، بات بعضها في عهدة القضاء الذي ينظر بدعوى الافتراء والتشهير التي رفعتها بحق المحطة ومديرها العام على خلفية الاكاذيب التي ساقوها ضدي بموضوع النازحين السوريين.



وقد لجأ موقع المحطة في تصرف مريب اليوم، الى نشر مقالة تخلط بين الخبث في استهداف قرار الرئيس الحريري تكليفي تمثيله في اجتماع قصر بعبدا الاقتصادي، وبين الأفتراء على شخصي والاساءة لسمعتي في قضية من اختراع وتدبيج مرتزقة الاعلام في محطة MTV.



إنني ادرك الضغينة التي تعتمل في صدر رئيس مجلس ادارة المحطة السيد ميشال المر تجاهي، والتي تعود لسنوات طويلة يدركها هو جيداً، وانبه الرأي العام اللبناني الى الاساليب الرخيصة التي يستخدمها هذا الشخص في تناول المختلفين معه، والتي تحاول استخدام ثورة اللبنانيين لتصفية حسابات شخصية، وعليه انني في صدد اقامة دعوى عليه وعلى موقعه الاخباري، بتهمة الافتراء والتشهير والاساءة للكرامات، ليكون عبرة لمن لا يعتبر. وللحديث صلة اذا شاء."